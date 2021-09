Caso Bergamini: dopo 32 anni la fidanzata dell'epoca rinviata a giudizio con l'accusa di omicidio (Di lunedì 20 settembre 2021) Una ricostruzione che non ha mai convinto appieno, con insabbiamenti, ipotesi scartate e tesi mai confermate. E' stata rinviata a giudizio con l'accusa di omicidio Isabella Internò, l'ex fidanzata di ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 settembre 2021) Una ricostruzione che non ha mai convinto appieno, con insabbiamenti, ipotesi scartate e tesi mai confermate. E' statacon l'diIsabella Internò, l'exdi ...

