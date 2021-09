Caserta | padre accoltella il figlio che pretendeva denaro | arrestato

(Di lunedì 20 settembre 2021) Un’assurda lite familiare si è verificata a Santa Maria Capua Vetere,. Unhato il, sfiorando la tragedia. I carabinieri sono intervenuti in via Galatina e hannol’uomo. Quest’ultimo, al termine di un litigio, hato ilad una gamba. Come L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

mattinodinapoli : Lite in famiglia: il figlio lo aggredisce il padre reagisce e lo accoltella - VikSom71 : @IlMici8 Nel 1985 (io 14 e mio padre 43) avevamo un golfino rosa pallido scollo a V. A Caserta. Mai nessun problema… - MiissAckermann : Comunque dai miei parenti dalla parte di mio padre a Sorrento/Napoli ci vado sempre, ma non sono mai andata dai mie… - VikSom71 : @PSchioppa @PolScorr Bah, viene da forte base elettorale (il padre Domenico è stato Sottosegretario alla Salute con… -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta padre

Teleclubitalia.it

Giovanni Apuozzo ha perso la vita in un incidente stradale a Grazzanise: la via del sinistro è la stessa in cui suo padre venne ucciso nel 2003.L'incidente è avvenuto a Grazzanise, in provincia di Caserta, nella strada dove, nel 2003, il padre della vittima perse la vita in un agguato di camorra ...