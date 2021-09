Casamonica | è mafia La sentenza del maxi processo a Roma

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 settembre 2021) Non un’associazione per delinquere comune, ma. I giudici della decimasezione del Tribunale dihanno condannato per associazione mafiosa i componenti della famigliadel quartierenina a. Laè stata pronunciata nell’aula bunker di Rebibbia. 44 gli imputati. Si tratta del terzo riconoscimento del reato di associazione mafiosa per un’organizzazione autoctona della Capitale. Prima dei, è stata riconosciuta per alcuni componenti della famiglia Spada, in appello, e in via definitiva per il clan Fasciani.