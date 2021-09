Cartelloni pubblicitari Netflix con 'allusioni sessuali', polemica a Milano e in altre città italiane (Di lunedì 20 settembre 2021) E' polemica a Milano, ma anche in altre città italiane, per le evidenti allusioni sessuali dei Cartelloni pubblicitari realizzati da Netflix per promuovere la terza stagione della serie tv " Sex ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 20 settembre 2021) E', ma anche in, per le evidentideirealizzati daper promuovere la terza stagione della serie tv " Sex ...

Red_Pill_80 : @carlosibilia @Mov5Stelle Restituito a chi? Ci fate vedere i bonifici? E non i cartelloni pubblicitari, intendo i v… - cassiamancini : @antani80 @StefaniSer @virginiaraggi La prossima amministrazione non potrà far nulla per quelli ormai morenti e ne… - Rojas3299 : RT @LuigiRu09530832: @GIORGIOMALAVOL1 Quest'inverno sarà il momento della verità. Io vedo già in Ospedale parecchi malati positivi vaccinat… - Humberto051952 : @Signorasinasce ???? ...non mi capacito del perché di tanto sbigottimento ??????. Sui cartelloni pubblicitari si è visto… - MargheritaFusa1 : Cosa pensate di questi cartelloni pubblicitari? Sono un pò inquietanti? -