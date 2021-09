Carmen Russo è una mamma severa? Le sue lacrime al Gf Vip (Di lunedì 20 settembre 2021) Carmen Russo parla della figlia Maria e si commuove al Grande Fratello Vip 6 Carmen Russo ha trascorso la sua prima settimana nella casa. Si è ambientata con il resto dei concorrenti e si è aperta al dialogo, parlando di sua figlia Maria. In particolare, ha svelato ai suoi amici del Grande Fratello di essere una mamma severa con sua figlia Maria ma che lo fa per il suo bene, per renderla indipendente in tutto quando lei non sarà più al suo fianco. Le sue parole hanno commosso le tre principesse che hanno consolato la showgirl che è scoppiata a piangere. “Voglio che Maria, quando non ci sarò, deve essere stupenda, deve sapersela cavare, sempre…”, ha detto rivolgendosi ai suoi compagni, mentre le scendevano le lacrime. Ma è intervenuta Clarissa Hailè Selassiè a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 settembre 2021)parla della figlia Maria e si commuove al Grande Fratello Vip 6ha trascorso la sua prima settimana nella casa. Si è ambientata con il resto dei concorrenti e si è aperta al dialogo, parlando di sua figlia Maria. In particolare, ha svelato ai suoi amici del Grande Fratello di essere unacon sua figlia Maria ma che lo fa per il suo bene, per renderla indipendente in tutto quando lei non sarà più al suo fianco. Le sue parole hanno commosso le tre principesse che hanno consolato la showgirl che è scoppiata a piangere. “Voglio che Maria, quando non ci sarò, deve essere stupenda, deve sapersela cavare, sempre…”, ha detto rivolgendosi ai suoi compagni, mentre le scendevano le. Ma è intervenuta Clarissa Hailè Selassiè a ...

