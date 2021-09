Carbone | maxi sanzione Ue alla Polonia | 500mila euro al giorno di multa per aver violato l’accordo sulla chiusura della centrale di Turów

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ladovrà versarealnel bilanciopeo finché non interromperà l’estrazioni di lignite nella miniera di, al confine con Germania e Repubblica Ceca. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione. La decisione di cessare ogni attività nel complesso risale al 21 maggio 2021 ed è giunta al termine di una dura battaglia del governo di Praga, contro il prolungamento al 2044 delle autorizzazioni per lo sfruttamento – altamente inquinante – delle risorse minerarie. Si è trattato del primo contenzioso tra due nazioni che abbia al centro l’ambiente. Varsavia però, come ribadito in più occasioni, considera la sua industria energetica “troppo dipendente dal” – che soddisfa tra l’80% e il 90% del fabbisogno elettrico del Paese – e ...

