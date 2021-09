"Cara Rai, finalmente". Il debutto di Cattelan convince: gli ascolti della prima serata (Di lunedì 20 settembre 2021) “Cara Rai, finalmente”. Respira aria fresca il popolo di Twitter, che ha accolto con una standing Ovation il debutto in prima serata su Rai Uno dello show di Alessandro Cattelan. “Da Grande” si attesta al terzo posto per i dati Auditel, con 2.376.000 spettatori e share dello 12.67%. Fa meglio Canale 5 con “Scherzi a Parte”: 2.879.000 spettatori e 15.2% di share. Conquista il podio la finale degli Europei di Volley, che ha visto l’Italia trionfare sulla Slovenia dopo una combattuta partita: 3.400.000 spettatori e share del 15.80% per Rai 3, grazie agli azzurri. Per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 settembre 2021) “Rai,”. Respira aria fresca il popolo di Twitter, che ha accolto con una standing Ovation ilinsu Rai Uno dello show di Alessandro. “Da Grande” si attesta al terzo posto per i dati Auditel, con 2.376.000 spettatori e share dello 12.67%. Fa meglio Canale 5 con “Scherzi a Parte”: 2.879.000 spettatori e 15.2% di share. Conquista il podio la finale degli Europei di Volley, che ha visto l’Italia trionfare sulla Slovenia dopo una combattuta partita: 3.400.000 spettatori e share del 15.80% per Rai 3, grazie agli azzurri. Per ...

