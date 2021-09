Cannio dopo la morte del piccolo Samuele | “L’ho solo preso in braccio” Ma emergono video shock

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ad alcune ore dal posto in stato di fermo di Mariano, il domestico ad ore che lavorava presso la famiglia diGargiulo, il bambino di appena 4 anni che è precipitato dal terzo piano della palazzina dove viveva,nuovi sconcertanti dettagli sull’intera vicenda. Leggi anche -> Muore soffocato dal grano appiena trebbiato: la tragicadi un bimbo di 10 anni Innanzitutto ci sarebbero alcunicomparsi su Tik Tok e Facebook dove viene riilGargiulo che, in dialetto napoletano, pronuncia ...

Open_gol : «Ero sul quel balcone e l’ho preso in braccio ma non l’ho buttato»: le prime parole di Mariano Cannio agli inquiren… -

... spiegando: "Qui le persone lo hanno già condannato, e dicono che è meglio che venga convalidato l'arresto, l'uomo non si è vistoche il bimbo è stato gettato di sotto". Marianoha ...Solol'intervento della squadra mobileviene ritrovato non in casa sua ma nei paraggi della zona dei tribunali. Un filmato nel quale si vede la mamma del piccolo Samuele abbracciare il ..."All'improvviso abbiamo visto questo bambino cadere". Inizia così il racconto di uno dei testimoni che ha assistito alla caduta dal balcone di Samuele, il bambino morto a Napoli dopo essere precipit ...La morte del bambino di tre anni volato dal balcone della sua casa a Napoli. L’uomo accusato è affetto da disturbi psichici e ha avuto un’infanzia difficile. Ma non era mai stato aggressivo e molte fa ...