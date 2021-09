Campionato del mondo offshore di motonautica, Cagliari scalda i motori (Di lunedì 20 settembre 2021) Cagliari, 20 set. (Adnkronos) - A meno di una settimana dal via, Cagliari scalda i motori per il Fim Sardinia Grand Prix di motonautica. Da mercoledì 22 a domenica 26 settembre, davanti a uno dei luoghi più iconici del turismo Cagliaritano, la spiaggia del Poetto, i bolidi dell'offshore si sfideranno per ben 3 corone: a partire dalla più importante, quella per il Campionato del mondo Uim Classe 3D, con un contorno rappresentato dal Campionato Italiano FIM offshore 5000 & Honda offshore ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021), 20 set. (Adnkronos) - A meno di una settimana dal via,per il Fim Sardinia Grand Prix di. Da mercoledì 22 a domenica 26 settembre, davanti a uno dei luoghi più iconici del turismotano, la spiaggia del Poetto, i bolidi dell'si sfideranno per ben 3 corone: a partire dalla più importante, quella per ildelUim Classe 3D, con un contorno rappresentato dalItaliano FIM5000 & Honda...

SerieA : Tutto pronto per la 3??ª giornata del Campionato #PrimaveraTIMVISION. Ecco tutti gli orari! ???? #scopriamotalenti - JuventusFCYouth : #Under17 | #JuveSpezia 4??-1??, ottimo esordio in campionato! ?? Match report, analisi del Mister, gallery e tabel… - StraNotizie : Campionato del mondo offshore di motonautica, Cagliari scalda i motori - fisco24_info : Campionato del mondo offshore di motonautica, Cagliari scalda i motori: A meno di una settimana dal via, Cagliari s… - ThrilIalnManila : È preoccupato, ha paura che non reggeranno nella ripresa nella bolgia del San Paolo. Prenderà una decisione che cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Campionato del La profezia di Ancelotti sulla Juve: "Cosa accadrà..." L'ex tecnico del Milan ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport ha dato la sua opinione su uno dei campionati più equilibrati di sempre: "La Serie A è un campionato molto equilibrato, dove non c'è una ...

Veneziamania: come semo contenti de sto Venessia! Questi due punti persi si spera che non saranno decisivi al termine del campionato di Serie A ma sappiamo già che peseranno tantissimo. Nonostante ciò il presidente Niederauer davanti ai tifosi ...

Inizia con una sconfitta il campionato del Prato: i biancazzurri sono superati dal Rimini 3-0 tvprato.it Juve, a La Spezia con De Ligt Allegri ha preferito l’esperienza di Bonucci e Chiellini contro il Milan: mercoledì toccherà di nuovo all’olandese. Chiesa ormai recuperato: è pronto per giocare dall’inizio. Kean si candida per sosti ...

Nella quinta amichevole a Porto Recanati, la Sutor vince due quarti contro l’Attila Junior PALLACANESTRO – Quinta amichevole stagionale per la Sutor Montegranaro che ha sfidato l’Attila Junior Basket Porto Recanati dell’ex Nicola Scalabroni che militerà nel prossimo campionato di serie C Si ...

L'ex tecnicoMilan ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport ha dato la sua opinione su uno dei campionati più equilibrati di sempre: "La Serie A è unmolto equilibrato, dove non c'è una ...Questi due punti persi si spera che non saranno decisivi al terminedi Serie A ma sappiamo già che peseranno tantissimo. Nonostante ciò il presidente Niederauer davanti ai tifosi ...Allegri ha preferito l’esperienza di Bonucci e Chiellini contro il Milan: mercoledì toccherà di nuovo all’olandese. Chiesa ormai recuperato: è pronto per giocare dall’inizio. Kean si candida per sosti ...PALLACANESTRO – Quinta amichevole stagionale per la Sutor Montegranaro che ha sfidato l’Attila Junior Basket Porto Recanati dell’ex Nicola Scalabroni che militerà nel prossimo campionato di serie C Si ...