Campagna vaccinazioni in Lombardia, alle 13 segui qui la conferenza della Regione (Di lunedì 20 settembre 2021) Lunedì 20 settembre alle 13, a Palazzo Lombardia, conferenza stampa sull’andamento e la prosecuzione della Campagna vaccinazioni nella Regione. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 20 settembre 2021) Lunedì 20 settembre13, a Palazzostampa sull’andamento e la prosecuzionenella

Advertising

newsfinanza : Con il green pass obbligatorio vaccinazioni in crescita. Figliuolo: «Fino al 40%» - TIM_Official : 'Un vaccino per il bene dell'Africa, per il bene di tutti' è la campagna di raccolta fondi @Amref_Worldwide per ga… - telecitynews24 : ??IN PIEMONTE COPERTURA VACCINALE PER IL 90% DEI 3,3 MILIONI ADERENTI ALLA CAMPAGNA?? Tutti gli aggiornamenti sulle… - arual812 : RT @crlggg: Con il green pass obbligatorio le vaccinazioni in crescita. Figliuolo: «Fino al 40% in più» - piero636 : RT @LaVeritaWeb: Per il professor Bassetti le criticità evidenziate dalla «Verità» e da «Fuori dal Coro» hanno rallentato la profilassi di… -