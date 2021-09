Campagna vaccinale anti-Covid 19, 576.994 dosi somministrate (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASL di Avellino comunica che ad oggi sono 576.994 le dosi di vaccino somministrate nell’ambito della Campagna vaccinale anti-Covid 19. Di queste 303.655 sono prime dosi, 273.339 sono seconde dosi su una popolazione vaccinabile di 368.909 persone (a partire dai 12 anni). Fascia di età I dose II dose Popolazione over 12 % vaccinati su popolazione (I dose) 12-19 anni 24.100 18.810 31.001 77% 20-29 anni 34.779 30.567 45.797 75% 30-39 anni 35.835 31.329 49.541 72% 40-49 anni 44.411 40.607 56.811 78% 50-59 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASL di Avellino comunica che ad oggi sono 576.994 ledi vaccinonell’ambito della19. Di queste 303.655 sono prime, 273.339 sono secondesu una popolazione vaccinabile di 368.909 persone (a partire dai 12 anni). Fascia di età I dose II dose Popolazione over 12 % vaccinati su popolazione (I dose) 12-19 anni 24.100 18.810 31.001 77% 20-29 anni 34.779 30.567 45.797 75% 30-39 anni 35.835 31.329 49.541 72% 40-49 anni 44.411 40.607 56.811 78% 50-59 ...

