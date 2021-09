Advertising

DiMarzio : Nuova avventura italiana alle porte per #Strasser: l'ex #Milan è pronto a ripartire dalla #SerieD - DiMarzio : Lo chiamavano #Pistolero e voleva fare... la punta! La storia di #Maignan , sicurezza del #Milan - DiMarzio : Le parole di #Faivre sul mancato passaggio al @acmilan - sportli26181512 : Sconcerti a CM: 'Juve-Milan, ma quale grande partita. Chiesa è il primo problema di Allegri, Milan quasi completo.… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #Maldini lancia il segnale: #Kessie, ora che fai? #ACMilan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

... come si evince dai voti dei principali quotidiani sportivi italiani: Corriere dello Sport: 6,5 Tuttosport: 7 Corriere della Sera: 7 Gazzetta dello Sport: 7.com: 7,5'Se tu vai a vedere in queste ultime due partite - controe Napoli - Allegri ha fatto tre cambi, come se fosse ancora fermo al regolamento di due anni fa. Con l'Empoli ha fatto quattro cambi e ...Diego Simeone ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Getafe e ad una settimana dalla trasferta europea contro il Milan di Pioli. Il tecnico argentino non vuole alibi dopo tre ...Calciomercato Roma, clamorosa indiscrezione relativa al futuro di Borja Mayoral, il cui futuro potrebbe essere ancora in Italia.