Calcio | Spinazzola | ' educazione e rispetto valori essenziali'

(Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Penso che ile l'siano alla base di tutto. Andare a scuola, averedegli insegnanti e di tutte le persone che lavorano è fondamentale. Io tramando questo ai miei figli. Studiare è importantissimo per la cultura personale". Così il terzino della Roma e della Nazionale Leonardo, nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico, a Pizzo Calabro. Il 28enne umbro ha recentemente scritto un libro "Buongiorno, Campioni. Il mio racconto degli Europei", il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. "Nel mio piccolo volevo fare questo gesto bellissimo. Ho avuto la fortuna, ma anche la sfortuna, di visitare l'Ospedale Bambin Gesù, e vedere tutti quei bambini purtroppo malati ma che hanno tanta forza e sono un esempio per tutti. E conoscere ...

Un modo per rassicurare Mattarella, che durante l'incongtro al Quirinale con la Nazionale aveva citato il difensore: 'Complimenti ache ieri sera con le stampelle è riuscito a precedere ...... visto che Mourinho non impazzisce neppure per la soluzione Ibanez ('se non in casi di emergenza'), a sinistra ad ora è disponibile solo Calafiori perchésta recuperando dall'infortunio e ...Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Penso che il rispetto e l'educazione siano alla base di tutto. Andare a scuola, avere rispetto degli insegnanti e di tutte le persone che lavorano è fondamentale. Io tra ...Grana terzini in casa Roma, la coperta è corta sulle fasce di difesa. Dalla Spagna sono sicuri che sia stato scelto l'erede di Spinazzola ...