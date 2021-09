Calcio sotto choc, l’attacante è stato aggredito alle spalle (Di lunedì 20 settembre 2021) Lascia davvero senza parole la violenza brutale che qualche giorno fa ha lasciato a terra esanime Danny Hodgson, calciatore inglese di 25 anni in forza all'ECU Joondalup, club dei sobborghi di Perth che milita nella National Premier Leagues Western Australia, un campionato semi-professionistico locale. L'attaccante inglese, che ha compiuto 26 anni proprio ieri, lo scorso 4 settembre stava festeggiando la fine della stagione calcistica locale assieme ai suoi compagni di squadra, quando è stato colpito alle spalle mentre entrava in una stazione ferroviaria di Perth. Hodgson è stato portato di corsa in condizioni critiche al Royal Perth Hospital, dove i medici hanno eseguito un intervento chirurgico d'urgenza. Quando le sue condizioni sono peggiorate, è stato messo in coma farmacologico. Ora ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 20 settembre 2021) Lascia davvero senza parole la violenza brutale che qualche giorno fa ha lasciato a terra esanime Danny Hodgson, calciatore inglese di 25 anni in forza all'ECU Joondalup, club dei sobborghi di Perth che milita nella National Premier Leagues Western Australia, un campionato semi-professionistico locale. L'attaccante inglese, che ha compiuto 26 anni proprio ieri, lo scorso 4 settembre stava festeggiando la fine della stagione calcistica locale assieme ai suoi compagni di squadra, quando ècolpitospmentre entrava in una stazione ferroviaria di Perth. Hodgson èportato di corsa in condizioni critiche al Royal Perth Hospital, dove i medici hanno eseguito un intervento chirurgico d'urgenza. Quando le sue condizioni sono peggiorate, èmesso in coma farmacologico. Ora ...

