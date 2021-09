Calcio | Scaroni | ‘il Milan e tutto il calcio italiano ha bisogno di stadi moderni’

(Di lunedì 20 settembre 2021)o, 20 set. – (Adnkronos) – “Noi deldi sicuro abbiamodi un nuovoo a San Siro, mailhadimoderni. Quando loo è moderno gli spettatori crescono del 50% perché in unoo moderno, ben attrezzato, vanno famiglie intere, passano mezza giornata e non soltanto il tempo della partita”. Così il presidente delPaolonel corso di un’intervista a ‘Quarta Repubblica’ su Rete4. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

viene chiesto anche se il Milan possa puntare allo Scudetto in questa stagione: " Sono un ... " Al Milan abbiamo bisogno di un nuovo stadio, a tutto ilitaliano servono. Quando l'...... in Spagna sono al 100%, quindi abbiamo degli esempi che dobbiamo seguire',ha parlato anche delle ambizioni scudetto della squadra di Pioli e di come lui viva il.: 'Sono un uomo di ...Adnkronos) – “Noi del Milan di sicuro abbiamo bisogno di un nuovo stadio a San Siro, ma tutto il calcio italiano ha bisogno di stadi ... Così il presidente del Milan Paolo Scaroni nel corso di ...Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso a Quarta Repubblica, programma in onda stasera in prima serata su Rete4, sui temi d'attualità di casa rossonera.