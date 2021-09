Calcio: da Tribunale di Madrid ultimatum a Uefa per annullare sanzioni per la Superlega (Di lunedì 20 settembre 2021) Madrid, 20 set. - Adnkronos) - Nuovo ultimatum all'Uefa da parte del Tribunale di Madrid sul fronte Superlega. Secondo quanto riporta da Marca, il giudice Manuel Ruiz de Lara del 17esimo Tribunale Commerciale di Madrid, ha ordinato alla FederCalcio europea di annullare le sanzioni per la Superlega entro i prossimi cinque giorni. Lo scorso 1 luglio, il Tribunale aveva ordinato all'Uefa di "annullare, archiviare e chiudere i procedimenti disciplinari avviati contro Real Madrid, Juventus e Barcellona" e di "porre fine al procedimento legale avviato contro la Superlega e alla sanzione di 100 milioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021), 20 set. - Adnkronos) - Nuovoall'da parte deldisul fronte. Secondo quanto riporta da Marca, il giudice Manuel Ruiz de Lara del 17esimoCommerciale di, ha ordinato alla Federeuropea dileper laentro i prossimi cinque giorni. Lo scorso 1 luglio, ilaveva ordinato all'di ", archiviare e chiudere i procedimenti disciplinari avviati contro Real, Juventus e Barcellona" e di "porre fine al procedimento legale avviato contro lae alla sanzione di 100 milioni di ...

