Calcio amputati | l’Italia è sesta agli Europei di Cracovia

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 settembre 2021) Termina l’avventura della Nazionale Italianadi. Nella classifica finale gli Azzurri occupano orgogliosamente il sesto posto sui 14 team presenti in Polonia, ed essendo tra le prime sei squadre in Europa, hanno già ottenuto il pass per i Mondiali in Turchia del prossimo anno. L’ultimo match a chiusura dell’Europeo è contro l’Inghilterra. Gli inglesi tirano dritto senza esitazioni e riescono ad imporsi sulcon il risultato di 4-0. La partita non entra mai in discussione, con gli avversari che vanno subito in vantaggio per 1-0 su ...