Calcio a 5, Mondiali Lituania 2021: nell’ultima giornata della fase a gironi vincono Paraguay, Spagna, Serbia e Argentina (Di lunedì 20 settembre 2021) La fase a gironi dei Mondiali 2021 di Calcio a 5, in corso di svolgimento in Lituania, si è conclusa. In questo lunedì 20 settembre sono arrivati gli ultimi verdetti dal Girone E e dal Girone F: andiamo a vedere come sono andate le cose sul campo. Girone E La vittoria del Paraguay per 2-1 sul Giappone, arrivata in rimonta col gol decisivo firmato da Salas, dopo che Mareco aveva risposto al vantaggio iniziale nipponico firmato da Shimizu, promuove i sudamericani (6 punti) agli ottavi di finale, nel raggruppamento vinto dalla Spagna (9 punti), che oggi si è imposta sull’Angola 4-1, grazie a una tripletta di uno straripante Adolfo Fernandez. Attenzione però perché anche la compagine asiatica riesce a qualificarsi alla fase ad eliminazione ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) Ladeidia 5, in corso di svolgimento in, si è conclusa. In questo lunedì 20 settembre sono arrivati gli ultimi verdetti dal Girone E e dal Girone F: andiamo a vedere come sono andate le cose sul campo. Girone E La vittoria delper 2-1 sul Giappone, arrivata in rimonta col gol decisivo firmato da Salas, dopo che Mareco aveva risposto al vantaggio iniziale nipponico firmato da Shimizu, promuove i sudamericani (6 punti) agli ottavi di finale, nel raggruppamento vinto dalla(9 punti), che oggi si è imposta sull’Angola 4-1, grazie a una tripletta di uno straripante Adolfo Fernandez. Attenzione però perché anche la compagine asiatica riesce a qualificarsi allaad eliminazione ...

Advertising

Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Mondiali, blitz in rimonta del Paraguay contro il Giappone. Argentina e Spagna: missione com… - padanianb : @Curini Cazzullo chi? Quello diventato famoso per aver scritto un libro nel 2006 sui Mondiali di calcio es intervistava Prodi? - tuttosport : #TheAthletic : 'Il #Qatar bandirà i calciatori non vaccinati dal #Mondiale ' ?? - CorSport : ' #Covid , il #Qatar vuole bandire i calciatori non vaccinati dal #Mondiale ' ?? - TheVale13 : RT @Andyilmatto: Da italiani abbiamo vinto i mondiali di calcio, di pallavolo, l'Eurovision e anche Sanremo e ora vogliamo mandare tutto in… -