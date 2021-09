Calcio a 5, Mondiali Lituania 2021: il tabellone degli ottavi di finale (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo il termine della fase a gironi, i Mondiali 2021 di Calcio a 5 – in corso di svolgimento in Lituania – guardano già al domani. Il futuro si chiama ottavi di finale, eliminazione diretta: “Dentro o Fuori”. Andiamo quindi a scoprire il tabellone del torneo, con programma e orari delle varie partite. Mercoledì 22 settembre Russia-Vietnam (ore 16:30) Venezuela-Marocco (ore 19:00)Giovedì 23 settembre Kazakistan-Thailandia (ore 16:30) Argentina-Paraguay (ore 16:30) Brasile-Giappone (ore 19:00)Venerdì 24 settembre Uzbekistan-Iran (ore 16:30) Portogallo-Serbia (ore 19:00) Spagna-Repubblica Ceca (ore 19:00) In alcuni confronti, emergono delle chiare favorite, mentre in altre sfide potrebbe esserci molto equilibrio. Russia, Kazakistan, Argentina, Brasile, Spagna e Portogallo ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo il termine della fase a gironi, idia 5 – in corso di svolgimento in– guardano già al domani. Il futuro si chiamadi, eliminazione diretta: “Dentro o Fuori”. Andiamo quindi a scoprire ildel torneo, con programma e orari delle varie partite. Mercoledì 22 settembre Russia-Vietnam (ore 16:30) Venezuela-Marocco (ore 19:00)Giovedì 23 settembre Kazakistan-Thailandia (ore 16:30) Argentina-Paraguay (ore 16:30) Brasile-Giappone (ore 19:00)Venerdì 24 settembre Uzbekistan-Iran (ore 16:30) Portogallo-Serbia (ore 19:00) Spagna-Repubblica Ceca (ore 19:00) In alcuni confronti, emergono delle chiare favorite, mentre in altre sfide potrebbe esserci molto equilibrio. Russia, Kazakistan, Argentina, Brasile, Spagna e Portogallo ...

