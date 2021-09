Calano nuovi positivi e ricoverati, la curva epidemica punta verso il basso (Di lunedì 20 settembre 2021) punta verso il basso la curva epidemica del Coronavirus che, nelle ultima 24 ore in provincia di Rimini, ha registrato 18 nuovi positivi di cui 9 sintomatici. Si tratta di 9 pazienti di sesso maschile ... Leggi su riminitoday (Di lunedì 20 settembre 2021)illadel Coronavirus che, nelle ultima 24 ore in provincia di Rimini, ha registrato 18di cui 9 sintomatici. Si tratta di 9 pazienti di sesso maschile ...

AnsaLiguria : Covid: Liguria, calano positivi e ricoverati. Sono 43 i nuovi positivi. Oltre 4000 vaccinazioni #ANSA - BabboleoNews : #Coronavirus in #Liguria: sono 43 i nuovi #positivi su 1.355 #tamponi effettuati, ai quali si aggiungono altri 1.23… - QdSit : Covid, in Israele con tre dosi crollano i nuovi contagiI casi di contagio e di malattia grave calano 'sostanzialmen… - paoloigna1 : In #Russia i nuovi casi calano sotto quota 20.000, anche i morti calano leggermente sono 773. - LaCnews24 : Emergenza pandemiaCovid, in Calabria calano i contagi ma anche i tamponi: 127 nuovi positivi e 3 decessi nel bollet… -