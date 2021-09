Bundesliga contro Uefa sul nuovo fair-play finanziario

(Di lunedì 20 settembre 2021) Lasi compattala riforma delche laha intenzione di adottare dalla stagione 2022-23. Come riporta Sport Bild, i club tedeschi ritengono che le nuove regole lasceranno “l’intero campionato tedesco nella polvere”, dal momento che garantiranno una vantaggio enorme ai club guidati da ricchi investitori come il PSG e L'articolo

Il Bayern Monaco si prende la copertina della quinta giornata di. I bavaresi hanno dilagatoil Bochum , mettendo a referto un 7 - 0 che li riporta in vetta alla classifica del campionato tedesco. Assieme a loro c'è il Wolfsburg , che è stato ...1 Laè giunta alla quinta giornata , che si è completata con le tre partite previste nel ... mentre alle 17.30 il Borussia Dortmund troval'Union Berlino tre punti per reggere il passo ...La Bundesliga si compatta contro la riforma del fair-play finanziario che la UEFA ha intenzione di adottare dalla stagione 2022-23. Come riporta Sport Bild, i club tedeschi ritengono che le nuove rego ...I bavaresi ne mettono dentro sette contro il Bochum e tornano in vetta. I gialloneri battono l'Union Berlino, altro mezzo passo falso del Lipsia ...