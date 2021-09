Brunetta | “Momento magico | viaggiamo verso il 7% del Pil”

(Di lunedì 20 settembre 2021) ROMA – “Stiamo vivendo un. Cresciamo al 6% e forse cresceremo anche di più. Se la strategia del green pass funziona e se questa onda, come dice il presidente Draghi, significa riaprire, noiil 7% per il 2021”. Lo afferma il ministro della pubblica amministrazione, Renato, riferendosi al Pil. “Il solo effetto annuncio – aggiunge – ha già prodotto un raddoppio delle prenotazioni per le vaccinazioni, che indurrà a riaprire le nostre città, i teatri, i musei, tutto il terziario urbano con i consumi, gli investimenti, le fabbriche e le esportazioni”. L'articolo L'Opinionista.

Al momento sembra essere tutto fermo. E pensare che il ministro per la Funzione pubblica Renato Brunetta parlava di concorsi in 100 giorni e assunzioni "entro luglio". Si discuteva addirittura di un ... Lavoro, Brunetta: 'Un mese e arriva il contratto da remoto, siamo in un momento magico'