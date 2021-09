(Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “La squadra ha fatto una buona partita, posso solo fare i complimenti per come hanno interpretato la partita”. Così il tecnico Pieroal termine del match con il Monopoli. “Non era una gara semplice – sottolinea – Capisco bene che piace a tutti vincere, ma in questo caso è importante vedere l’atteggiamento della squadra. Iocontento di quello che ho visto in campo.essere anche realisti visto che non ci gira tantissimo in questo momento“. “Io vado avanti sulla mia strada – continua– Ievidenti, ovviamente parlo di campionato senza ricamare sulla Coppa Italia. Ciqualcosina che va sistemata quanto prima“. “Di Gaudio ha fatto grandi tre grandi allenamenti – spiega – Abbiamo ...

Advertising

anteprima24 : ** Braglia: 'I miglioramenti ci sono, dobbiamo lavorare su ciò che ci manca' ** - sportavellino : Braglia vede il bicchiere mezzo pieno: 'Capisco che piace vincere ma i miglioramenti sono evidenti' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Braglia miglioramenti

anteprima24.it

Conosce il Genoa, è qui da tanti anni: io punterei ancora su di lui', sottolinea, che come ... Icompiuti da Perin negli anni sono stati evidenti. "È molto sciolto in tutto quello ...Conosce il Genoa, è qui da tanti anni: io punterei ancora su di lui', sottolinea, che come ... Icompiuti da Perin negli anni sono stati evidenti. "È molto sciolto in tutto quello ...Diretta Modena Teramo, risultato finale 0-0: ancora una volta i canarini pareggiano, è la terza volta in altrettante partite del girone B di Serie C.Il Latina Calcio 1932 va a caccia del primo risultato positivo in trasferta. Dopo il successo conquistato la scorsa settimana in casa con la Paganese, questa sera alle 20.30 allo ...