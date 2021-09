Boxe | Broili e i tatuaggi nazisti | dalla locandina tagliata alla cerimonia del peso | ecco perché la federazione italiana non poteva non sapere

(Di lunedì 20 settembre 2021) Un anno e mezzo fa nel manifesto di una riunione dia Trieste era apparsa la figura del pugile Michelecon tutti i suoi. In un secondo momento l’immagine del pugile era statagrafica. Nellache pubblicizzava il titolo italiano dei superpiuma di sabato scorso, invece, deisul corpo dinon c’era traccia: erano preventivamente stati tolti con un programma tipo photoshop. Il giorno dellaufficiale del, i tattoo del pugile sono ovviamente ricomparsi e le foto sono circolate nel web e nei social. L’incontro si è svolto regolarmente. Hassan Nourdine, italiano nato in Marocco, si è ...

Advertising

Open_gol : Hassan Nourdine, nuovo campione italiano della categoria Superpiuma: «Ho trovato oscene quelle scritte. Pensavo di… - fattoquotidiano : La sua sconfitta sul ring è passata in secondo piano. Ad attirare l’attenzione su Michele Broili sono stati piuttos… - fattoquotidiano : Boxe, Michele Broili e i suoi tatuaggi nazisti sul ring di Trieste per il titolo italiano superpiuma: lo scaricabar… - BOLTXV950 : RT @fattoquotidiano: Boxe, Broili e i tatuaggi nazisti: dalla locandina tagliata alla cerimonia del peso, ecco perché la federazione italia… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Boxe, Broili e i tatuaggi nazisti: dalla locandina tagliata alla cerimonia del peso, ecco perché la federazione italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Broili

Un anno e mezzo fa nel manifesto di una riunione dia Trieste era apparsa la figura del pugile Michelecon tutti i suoi tatuaggi nazisti . In un secondo momento l'immagine del pugile era stata tagliata dalla grafica . Nella locandina che ...Ma vedere i tatuaggi sul corpo dimi ha dato disgusto ', ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport Nourdine, piemontese di Asti ma nato a Tazzerine , in Marocco . 'Oltretutto sia a bordo ring ...Un anno e mezzo fa nel manifesto di una riunione di boxe a Trieste era apparsa la figura del pugile Michele Broili con tutti i suoi tatuaggi nazisti. In un secondo momento l’immagine del pugile era st ...Con queste parole Denis Conte, l’allenatore di Broili, ha invece difeso l’atleta in un’intervista a La Stampa “Oltretutto sia a bordo ring che sugli spalti si salutavano con il saluto romano, per loro ...