Box Office Italia: Dune è il miglior esordio del 2021 (Di lunedì 20 settembre 2021) Dune, diretto da Denis Villeneuve, segna il miglior fine settimana d’esordio del 2021 e si impone in cima al Box Office Italia. Erano alte le aspettative e il film di fantascienza con Timothée Chalamet e Zendaya è riuscito a superarle. Nel weekend di apertura Dune, del regista canadese Denis Villeneuve, ha avuto 287.118 presenze, incassando 2.136.057 euro. É il miglior esordio registrato al Box Office nel 2021. La classifica stilata da Cinetel Segue Dune e si colloca in seconda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 settembre 2021), diretto da Denis Villeneuve, segna ilfine settimana d’dele si impone in cima al Box. Erano alte le aspettative e il film di fantascienza con Timothée Chalamet e Zendaya è riuscito a superarle. Nel weekend di apertura, del regista canadese Denis Villeneuve, ha avuto 287.118 presenze, incassando 2.136.057 euro. É ilregistrato al Boxnel. La classifica stilata da Cinetel Seguee si colloca in seconda ...

Advertising

UniMoviesBlog : #BoxOfficeItalia: #Dune é il miglior esordio del 2021 con 2.1 milioni - AsianBarat : film semi box office sub indo - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Il film di #DenisVilleneuve #Dune ha fatto riscontrare la miglior apertura al box office italiano nell’anno in corso. Lo… - MoviesAsbury : Il film di #DenisVilleneuve #Dune ha fatto riscontrare la miglior apertura al box office italiano nell’anno in cors… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Dune supera i due milioni al box office italiano, incassi internazionali a quota 36 milioni… -