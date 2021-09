Bollettino Covid di lunedì 20 settembre | 44 morti e 2 407 nuovi positivi Su i ricoveri | giù le terapie intensive

Advertising

ladyonorato : Il rettile invece non sa leggere. Io leggo “STIME”, voi? - tuttoatalanta : ULTIM'ORA - I numeri della pandemia: il bollettino del 20 settembre - LiveSicilia : Covid, Sicilia ancora prima: boom di contagi a Catania - zazoomblog : Covid oggi 2.407 casi e 44 morti: il bollettino del 20 settembre 2021 - #Covid #2.407 #morti: #bollettino - Profilo3Marco : RT @HuffPostItalia: Bollettino Covid: 44 morti, 2.407 nuovi casi. Tasso positività a 1,9% -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

IL GIORNO

in Italia, ildel 20 settembre Il totale dei casi di- 19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.638.516, di cui 130.354 morti e 4.395.648 dimessi e guariti, 3.383 ...Nel caso del, le due caratteristiche non sono mai state osservate prima in questa classe di patogeni.CORONAVIRUS ITALIA 20 SETTEMBRE/ Ministero Salute: +2.407 casi e 44 morti La ...Covid Lazio, bollettino di lunedì 20 settembre: 243 nuovi casi e 6 morti, 127 contagi a Roma Il bollettino sull’andamento dei contagi da Covid-19: nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, lunedì 20 se ...Aumenta di 21 pazienti il numero di ricoveri nei reparti Covid ordinari (3.982 in totale), mentre sono 6 in meno (523 in totale) i pazienti ricoverati in ...