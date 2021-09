Bollette | dl giovedì in Cdm | taglio a oneri sistema e ‘scudo’ famiglie povere**

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. (Adnkronos) –deglidie un bonus più corposo per lein difficolta. Passa da qui, a quanto si apprende, la strada che il Governo intende percorrere per evitare la stangata delle bollette, con rincari corposi di luce e gas. Fonti del Mef parlano di un intervento che -dai 3 miliardi stimati inizialmente- potrebbero salire a 4 miliardi, ma che comunque non sarebbero sufficienti a coprire per intero il balzo in avanti delle bollette. Ma a contenerlo sì, facendo scudo per lepiù povere grazie al ricorso al bonus maggiorato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.