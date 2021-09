Bloccati i licenziamenti alla Gkn di Campi Bisenzio. Il Tribunale accoglie il ricorso della Fiom. L’azienda ha violato lo Statuto dei lavoratori

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ildi Firenze ha accolto ilpresentato d-Cgil contro icollettivi dei 422 dipendentiGkn di(leggi l’articolo),specializzata nella produzione di componentistica per il settore auto. “Ilha dato ragione. Gkn – ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di, Emiliano Fossi – deve ritirare ie si riparte da zero. ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Bloccati i licenziamenti alla #Gkn di Campi Bisenzio. Il Tribunale accoglie il ricorso della Fiom. L’azienda ha violato… - iopunto67 : RT @LaNotiziaTweet: Bloccati i licenziamenti alla #Gkn di Campi Bisenzio. Il Tribunale accoglie il ricorso della Fiom. L’azienda ha violato… - RealHumanBean_7 : Licenziamenti bloccati grazie allo Statuto dei lavoratori del 1970, frutto delle proteste della classe lavoratrice… - g_ferraris : RT @FrancesDiBi: Qualche buona notizia ogni tanto arriva. Molto spesso, quando ci si mobilita. #Gkn, tribunale blocca i licenziamenti: «D… - flc_crea : RT @Reale_Scenari: #20settembre Sabato erano scesi in piazza insieme a migliaia di operai da tutta Italia. Oggi una buona notizia https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Bloccati licenziamenti

tutti i 422della Gkn , attiva nella componentistica per auto. Nella mattinata di oggi, lunedì 20 settembre, il giudice Anita Maria Brigida Davia ha emesso un decreto nel ...tutti idella , attiva nella componentistica per auto. Nella mattinata di oggi, lunedì 20 settembre, il giudice Anita Maria Brigida Davia ha emesso un decreto nel procedimento ...Il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso presentato dalla Fiom-Cgil contro i licenziamenti collettivi dei 422 dipendenti della Gkn di Campi Bisenzio ...Annullati tutti i licenziamenti della Gkn, attiva nella componentistica per auto. Nella mattinata di oggi, lunedì 20 settembre, il giudice Anita Maria Brigida Davia ha emesso un ...