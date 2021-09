Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il gip ha convalidato il fermo nei confronti di Mariano Cannio, 38 anni, accusato dell'omicidio di Samuele,… - infoitinterno : Bimbo precipitato dal balcone a Napoli, indagato confessa: “L’ho lasciato cadere, poi una pizza” - LaStampa : Bimbo precipitato dal balcone a Napoli, il domestico ammette: “Mi sono sporto e l’ho lasciato cadere” - Ilvolomatto1 : RT @pomeriggio5: Siamo in onda con #Pomeriggio5, partiamo subito con la morte di Samuele, il bimbo precipitato dal balcone a Napoli. Ecc… - Ginko92_ : RT @pomeriggio5: Siamo in onda con #Pomeriggio5, partiamo subito con la morte di Samuele, il bimbo precipitato dal balcone a Napoli. Ecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo precipitato

... "Non si reputa verosimile - scrive il gip - che l'indagato avesse avvertito un malore di tale intensità della durata circoscritta all'istante in cui lasciava la presa delche aveva in braccio, ...stato convalidato il fermo di Mariano Cannio , accusato dell'omicidio di Samuele , ildi 4 anni morto dopo esserenel vuoto in via Foria a Napoli . Alla fine dell' udienza di convalida , durante la quale il 38enne ha reso parziali ammissioni su quanto accaduto, il gip ..."Ad un tratto l’ho preso in braccio e sono uscito fuori al balcone .... giunto all’esterno con il bambino tra le braccia mi sono sporto e ho lasciato cadere il piccolo. Ho immediatamente udito delle u ...Il gip di Napoli, Valentina Gallo, ha convalidato il fermo emesso sabato scorso dalla Procura di Napoli nei confronti di Mariano Cannio, 38 anni, accusato ...