Bimbo morto a Napoli | il domestico | “Ho avuto un capogiro e l’ho lasciato cadere”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ha affermato di aver “un” Mariano Cannio, il38enne fermato per l’omicidio del piccolo Samuele, ildi 4 anniil 17 settembre dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione in via Foria. Il gip Valentina Gallo ha convalidato il fermo emesso nei confronti dell’uomo che questa mattina, difeso dall’avvocato Mariassunta Zotti, è stato ascoltato dal gip nel corso di un’udienza durata circa un’ora e mezza, alla presenza dei pm Aprea e Marra. Cannio ha risposto alle domande degli investigatori spiegando di essere uscito fuori al balcone dell’abitazione, dove si recava per fare le pulizie: “Sono uscito fuori al balcone, avendo sempre il piccolo in braccio, e appena uscito in prossimità della ringhiera houn ...