Berlusconi non sarà a vertice Ppe. Tajani: medici sconsigliano (Di lunedì 20 settembre 2021) Berlusconi non sarà al vertice del Partito popolare europeo in corso a Roma. "Domani Berlusconi parlerà al Partito popolare europeo, i medici gli hanno consigliato di non venire, di non spostarsi quindi ci sarà solo un contatto video", ha spiegato il vicepresidente del Ppe e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 settembre 2021)nonaldel Partito popolare europeo in corso a Roma. "Domaniparlerà al Partito popolare europeo, igli hanno consigliato di non venire, di non spostarsi quindi cisolo un contatto video", ha spiegato il vicepresidente del Ppe e coordinatore di Forza Italia Antonio

