Benevento, domani al via i lavori di estensione idrica nelle contrade della città

Tempo di lettura: 4 minuti

Benevento – Il Comune di Benevento e GESESA comunicano che domani, 21 settembre, prenderanno il via i lavori di estensione idrica nelle contrade della città di Benevento. Il primo intervento riguarderà i lavori di estensione della rete idrica alla via Latina in contrada Santa Clementina. L'obiettivo del piano è quello di estendere il servizio idrico alle aree periferiche del territorio cittadino ancora non ...

