Bellissimo Napoli, poker a Udine con Osimhen-Rrahmani-Koulibaly-Lozano. Vetta solitaria a punteggio pieno

Alla Dacia Arena Udinese e Napoli chiudono la 4a giornata di Serie A 2021-22. E' la squadra di Spalletti a tenere le redini del match fin dall'inizio, Insigne ci prova al 13? e Silvestri respinge con un ottimo intervento. Mario Rui serve il Capitano del Napoli al 25? che supera Silvestri in uscita con un pallonetto al millimetro. Osimhen tocca sulla linea di porta prima dell'intervento di Samir e fa 1-0. Ancora azzurri pericolosi, Fabian Ruiz rilascia un sinistro a giro dal limite al 31? e colpisce in pieno il palo, Silvestri immobile. Al 35? arriva il raddoppio dei campani con Rrahmani: schema su piazzato con Fabian che scodella per Koulibaly, il centrale senegalese fa da sponda per il suo compagno di reparto kosovaro e batte ancora Silvestri.

