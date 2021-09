Bellegra | Comunali 2021 | tanta gente per Flavio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 settembre 2021) Un’apertura di campagna elettorale scoppiettante perCera che, domenica 19 settembre, in un evento pubblico, ha presentato la ricandidatura a sindaco del Comune di; in vista delle elezioni Amministrative in programma il 3 e 4 ottobre. Ampio spazio alla conoscenza dei candidati consiglieri; alla narrazione della vicenda amministrativa e, con ottimismo e lungimiranza, un passaggio sul futuro, sulladel domani. Al timone della kermesse la bravissima Giusy Ciani che, con abilità e semplicità, è stata capace di mettere a loro agio quanti, per la poca esperienza e l’emozione, non hanno (ancora) disinvoltura con il microfono al cospetto di una folta platea. Il borgo disi è caratterizzato, nell’ultimo quinquennio, per una ...