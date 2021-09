Bela Tarr, il cinema è un mezzo per scuotere il senso del mondo (Di martedì 21 settembre 2021) «Facendo parte di questo mondo vedi alcune cose, le trasformi dentro te stesso e poi provi a condividerle con altre persone. Il film deve essere personale e onesto. Questo è tutto». Così il grande regista ungherese Béla Tarr ha riassunto il senso del fare cinema durante la masterclass che ha tenuto nell’ambito del neonato festival del cinema di Villa Medici a Roma, dove era anche a capo della giuria. L’incontro è stato un viaggio attraverso la visione e le tecniche … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 21 settembre 2021) «Facendo parte di questovedi alcune cose, le trasformi dentro te stesso e poi provi a condividerle con altre persone. Il film deve essere personale e onesto. Questo è tutto». Così il grande regista ungherese Bélaha riassunto ildel faredurante la masterclass che ha tenuto nell’ambito del neonato festival deldi Villa Medici a Roma, dove era anche a capo della giuria. L’incontro è stato un viaggio attraverso la visione e le tecniche … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Igbtooru : ami bela tarr; lynch in confronto fa i blockbuster marvel :D secondo me non eri nel giusto mood, riproverei fossi…… - BergallaSimone : Ho avuto l'onore di vederlo in sala con il maestro Bela Tarr che, osservando la sala gremita del Cinema Massimo di… - JMCLuigi : @Dulafive Meglio il cinema di Bela Tarr, via me -