Basket | Supercoppa 2021 | Bologna raggiunge Milano Vittoria al cardiopalma contro Venezia 71-72

La Virtus Segafredo Bologna è la seconda finalista della Supercoppa 2021 di Basket. Gli emiliani hanno battuto la Reyer Venezia di un solo punto in una partita incredibile e infinita. Tira e molla incredibile tra i quarti, comandati prima da una fazione e poi dall'altra. Elastico che si allungava e restringeva per tutto il tempo fino a che la squadra di Scariolo non ha chiuso col vantaggio minimo la partita. Domani, alle ore 21, la Virtus Segafredo Bologna affronterà la vincitrice dell'altra semifinale: Olimpia Milano.

