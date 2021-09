Basket, Brindisi-Olimpia Milano oggi in tv: orario e diretta streaming Supercoppa 2021 (Di lunedì 20 settembre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Happy Casa Brindisi-AX Armani Exchange Milano, sfida valida per le semifinali della Supercoppa 2021 di Basket. Gli uomini di coach Vitucci ai quarti hanno avuto la meglio di Sassari, mentre la formazione lombarda ha potuto “divertirsi” contro un Treviso ampiamente rimaneggiato. Ora è sfida tra due delle quattro teste di serie, chi avrà la meglio? Per scoprirlo, l’appuntamento è fissato per quest’oggi, lunedì 20 settembre, alle ore 18:00. Il match sarà visibile in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming è affidata, previo abbonamento, a Discovery + ed Eurosport 2, canale disponibile anche su Sky e Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) L’e le indicazioni per vedere inHappy Casa-AX Armani Exchange, sfida valida per le semifinali delladi. Gli uomini di coach Vitucci ai quarti hanno avuto la meglio di Sassari, mentre la formazione lombarda ha potuto “divertirsi” contro un Treviso ampiamente rimaneggiato. Ora è sfida tra due delle quattro teste di serie, chi avrà la meglio? Per scoprirlo, l’appuntamento è fissato per quest’, lunedì 20 settembre, alle ore 18:00. Il match sarà visibile intv su DMAX, mentre laè affidata, previo abbonamento, a Discovery + ed Eurosport 2, canale disponibile anche su Sky e Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia ...

