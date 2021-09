Barbara Palombelli, le donne “esasperanti” e i danni del pensiero “populista” (Di lunedì 20 settembre 2021) Esisteva un solo modo per fare più danni di ciò che aveva detto e lei ci è riuscita. Dopo il discorso sulle donne esasperanti, Barbara Palombelli è riuscita anche a peggiorare la sua situazione vendendosi come vittima di diffamazione. Era difficile davvero fare peggio di così ma la giornalista ha deciso di scavare ancora più a fondo. Non aver compreso la gravità delle proprie parole fa capire che in realtà non sono state un errore ma rispecchiavano il suo pensiero. Un pensiero pericolosissimo ma molto “populista”. Non si è scusata ma ha utilizzato un artificio retorico che simula la scusa ma in realtà accusa gli altri di non aver capito quello che lei veramente intendesse. La realtà è che ciò che realmente intendeva era chiarissimo e perfettamente ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) Esisteva un solo modo per fare piùdi ciò che aveva detto e lei ci è riuscita. Dopo il discorso sulleè riuscita anche a peggiorare la sua situazione vendendosi come vittima di diffamazione. Era difficile davvero fare peggio di così ma la giornalista ha deciso di scavare ancora più a fondo. Non aver compreso la gravità delle proprie parole fa capire che in realtà non sono state un errore ma rispecchiavano il suo. Unpericolosissimo ma molto “”. Non si è scusata ma ha utilizzato un artificio retorico che simula la scusa ma in realtà accusa gli altri di non aver capito quello che lei veramente intendesse. La realtà è che ciò che realmente intendeva era chiarissimo e perfettamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Palombelli Ma la sola condanna del femminicidio non smuove nulla C'è un accordo quasi unanime sulle parole pronunciate da Barbara Palombelli nel corso della puntata di Forum del 16 settembre scorso: sono inaccettabili, nulla e nessuno può giustificare la violenza sulle donne. Dal che si deduce che le parole in questione ...

Femminicidio, Palombelli: "Capire perché amore diventa assassino" Così, in diretta a 'No stop news' di Radio 102,5, Barbara Palombelli , attaccata sui social dopo il suo intervento allo Sportello di Forum. 'In molti hanno capito il senso di ciò che volevo intendere ...

Barbara Palombelli attaccata da Karina Cascella: “Forse la signora in questione non ha mai subìto violenze" ComingSoon.it Ma la sola condanna del femminicidio non smuove nulla Nelle parole di Barbara Palombelli riprovazione e condanna sono distinte da spiegazione dei fatti e comprensione dei moventi ...

Palombelli fa dietrofront: "Mi scuso per le mie parole. Non mi sono spiegata bene" La giornalista, attaccata dopo il suo intervento a Forum sui femminicidi, si scusa su Radio 102,5. "Intendevo dire che bisogna capire perché il tuo amore diventa poi il tuo assassino" ...

