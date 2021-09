(Di lunedì 20 settembre 2021) L'export italiano è ritornato a crescere, se non addirittura a correre nel 2021, ma è un risultato che non vale per tutti i settori, sottolinea il presidente diGian Domenico

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Auricchio (Assocamerestero): 'Turismo radici' per ripresa settore - Affaritaliani : Auricchio (Assocamerestero): 'Turismo radici' per ripresa settore -

Ultime Notizie dalla rete : Auricchio Assocamerestero

Agenzia askanews

... masterclass, incontri B2B e addirittura show cooking e degustazioni virtuali di cibi e vini italiani, ha spiegato il presidente diGian Domenico: 'Una specie di ...L'export italiano è ritornato a crescere, se non addirittura a correre nel 2021, ma è un risultato che non vale per tutti i settori, sottolinea il presidente diGian Domenico. Uno dei settori più colpiti ma che potrà recuperare terreno è il turismo. E un contributo potrà arrivare anche dal cosiddetto "Turismo delle radici", come ha ...Roma, 20 set. (askanews) - L'export italiano è ritornato a crescere, se non addirittura a correre nel 2021, ma è un risultato che non vale per ...Roma, 20 set. (askanews) - Le Camere di commercio italiane all'estero hanno saputo cogliere il cambiamento determinato dalla pandemia e rimodulare la propria offerta di servizi, restando vicine alle i ...