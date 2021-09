Aumentano le prenotazioni per le vaccinazioni, Di Maio: “Sulla lotta al Covid arrivano notizie rassicuranti” (Di lunedì 20 settembre 2021) ROMA – “Sulla lotta al Covid arrivano notizie rassicuranti: Aumentano le prenotazioni per le vaccinazioni, nel giro di poco tempo ancora più persone avranno completato il ciclo. Secondo le stime della struttura commissariale diretta dal generale Figliuolo, negli ultimi giorni l’incremento delle prenotazioni sta tra il 20% e il 40% rispetto alla settimana precedente, mentre le prime dosi hanno segnato un +35% rispetto alla stessa ora di sabato scorso. In Italia ci avviciniamo sempre di più alla copertura del 90% della popolazione vaccinata, ennesima dimostrazione del senso di responsabilità degli italiani che si vaccinano per la sicurezza dei propri cari”. Così il ministro Luigi Di Maio. “Chi ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 settembre 2021) ROMA – “alleper le, nel giro di poco tempo ancora più persone avranno completato il ciclo. Secondo le stime della struttura commissariale diretta dal generale Figliuolo, negli ultimi giorni l’incremento dellesta tra il 20% e il 40% rispetto alla settimana precedente, mentre le prime dosi hanno segnato un +35% rispetto alla stessa ora di sabato scorso. In Italia ci avviciniamo sempre di più alla copertura del 90% della popolazione vaccinata, ennesima dimostrazione del senso di responsabilità degli italiani che si vaccinano per la sicurezza dei propri cari”. Così il ministro Luigi Di. “Chi ...

