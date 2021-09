ATP Metz 2021 | Gianluca Mager sconfitto in due set da Nikoloz Basilashvili

(Di lunedì 20 settembre 2021) Termina già di lunedì il cammino dinel torneo ATP 250 di. Il sanremese si deve arrendere al georgianocon il punteggio di 6-3 7-6(5) in poco meno di un’ora e mezza. Sarà uno tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il francese Gilles Simon il suo prossimo avversario: in un caso nessun precedente, nell’altro 2-3. Il primo set si decide praticamente subito, in ragione della partenza lenta die dei 12 punti nei primi 14 da parte di, che ha anche una palla del 4-0. Una volta annullata questa, l’azzurro riesce a farsi coraggio, a spingere di più e a trovare l’unica palla break del parziale, non convertita. I minuti successivi passano senza grandi brividi al servizio ed arriva così il 6-3. Maggiore ...

Gianluca Mager esce di scena al primo turno del torneodi, l'azzurro non riesce ad avere la meglio su Basilashvili ed è costretto ad alzare bandiera bianca al termine di un match piuttosto tirato. Il georgiano comincia alla grande prendendo in ...Poco più di un'ora per sbarazzarsi di Marton Fucsovics, l'ungherese che lo aveva battuto tre volte su cinque nei precedenti incontri. Lorenzo Sonego che rientrava dopo la prematura uscita allo Us Open,...L’otto volte vincitore di Wimbledon ha già fissato il suo prossimo obiettivo: “Vorrei giocare la Laver Cup 2022 a Londra, spero di poter tornare e essere in campo lì”. Tennis, Federer: “Spero di poter ...Esperienza breve quella di Gianluca Mager al torneo Atp Matz 2021. Il tennista azzurro si è arreso in due set a Nikoloz Basilashvili (6-3, 7-6(5)) ...