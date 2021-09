Atalanta-Sassuolo, i convocati di Gasperini: torna De Roon, out Muriel (Di lunedì 20 settembre 2021) L’Atalanta è pronta a tornare a giocare al Gewiss Stadium e ospiterà il Sassuolo, reduce da due sconfitte di fila, nel match del turno infrasettimanale. Per questo impegno di campionato il tecnico Gian Piero Gasperini ha convocato ventitré giocatori. Spicca il ritorno di Marten De Roon dopo la squalifica di quattro turni, assente per infortunio Luis Muriel. Di seguito i convocati: 28 Merih Demiral, 15 Marten de Roon, 19 Berat Djimsiti, 11 Remo Freuler, 8 Robin Gosens, 72 Josip Ilicic, 7 Teun Koopmeiners, 66 Matteo Lovato, 3 Joakim Maehle, 18 Ruslan Malinovskyi, 59 Aleksej Miranchuk, 1 Juan Musso, 6 Jose’ Luis Palomino, 88 Mario Pasalic, 32 Matteo Pessina, 13 Giuseppe Pezzella, 99 Roberto Piccoli, 31 Francesco Rossi, 42 Giorgio Scalvini, 57 Marco ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) L’è pronta are a giocare al Gewiss Stadium e ospiterà il, reduce da due sconfitte di fila, nel match del turno infrasettimanale. Per questo impegno di campionato il tecnico Gian Pieroha convocato ventitré giocatori. Spicca il ritorno di Marten Dedopo la squalifica di quattro turni, assente per infortunio Luis. Di seguito i: 28 Merih Demiral, 15 Marten de, 19 Berat Djimsiti, 11 Remo Freuler, 8 Robin Gosens, 72 Josip Ilicic, 7 Teun Koopmeiners, 66 Matteo Lovato, 3 Joakim Maehle, 18 Ruslan Malinovskyi, 59 Aleksej Miranchuk, 1 Juan Musso, 6 Jose’ Luis Palomino, 88 Mario Pasalic, 32 Matteo Pessina, 13 Giuseppe Pezzella, 99 Roberto Piccoli, 31 Francesco Rossi, 42 Giorgio Scalvini, 57 Marco ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sassuolo Zampagna: 'Dea, è l'ora di un trofeo. Raspadori mi somiglia, vi spiego perché...' Ha giocato e segnato in entrambe. Riccardo Zampagna, 49 anni, doppio ex bomber di turno, è l'uomo giusto per presentare Atalanta - Sassuolo. A Bergamo dal 2006 al 2008: 58 presenze, 23 reti e una promozione in A agli ordini di Colantuono. "Ho un rapporto speciale con tifoseria e città - racconta Zampagna, che oggi ha ...

Sassuolo, Dionisi: 'Atalanta come il Torino, ci mette in difficoltà. Sul turnover e i gol subiti nel finale...' Con l'Atalanta il Sassuolo ha sempre sofferto. 'Anche il Torino è una squadra che storicamente dava fastidio al Sassuolo e così è stato. L'Atalanta dà fastidio a tutti, è forte e non a caso fa bene ...

