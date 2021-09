Atalanta-Sassuolo, i convocati di Dionisi: c’è Raspadori (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo due sconfitte consecutive, il Sassuolo fa visita all’Atalanta nel turno infrasettimanale. In occasione del match del Gewiss Stadium il tecnico Alessio Dionisi ha convocato ventiquattro giocatori e tra questi c’è regolarmente Giacomo Raspadori che aveva avuto qualche acciacco venerdì. Di seguito la lista dei convocati. Portieri: 24 Giacomo Satalino, 47 Andrea Consigli, 56 Gianluca Pegolo. Difensori: 3 Edoardo Goldaniga, 5 Kaan Ayhan, 6 Rogerio, 13 Federico Peluso, 17 Mert Muldur, 21 Vlad Chiriches, 22 Jeremy Toljan, 31 Gian Marco Ferrari, 77 Giorgos Kyriakopoulos. Centrocampisti: 4 Francesco Magnanelli, 8 Maxime Lopez, 10 Filip Djuricic, 16 Davide Frattesi, 20 Abdou Harroui, 23 Hamed Traore’, 97 Matheus Henrique. Attaccanti: 7 Jeremie Boga, 18 Giacomo Raspadori, 25 Domenico ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo due sconfitte consecutive, ilfa visita all’nel turno infrasettimanale. In occasione del match del Gewiss Stadium il tecnico Alessioha convocato ventiquattro giocatori e tra questi c’è regolarmente Giacomoche aveva avuto qualche acciacco venerdì. Di seguito la lista dei. Portieri: 24 Giacomo Satalino, 47 Andrea Consigli, 56 Gianluca Pegolo. Difensori: 3 Edoardo Goldaniga, 5 Kaan Ayhan, 6 Rogerio, 13 Federico Peluso, 17 Mert Muldur, 21 Vlad Chiriches, 22 Jeremy Toljan, 31 Gian Marco Ferrari, 77 Giorgos Kyriakopoulos. Centrocampisti: 4 Francesco Magnanelli, 8 Maxime Lopez, 10 Filip Djuricic, 16 Davide Frattesi, 20 Abdou Harroui, 23 Hamed Traore’, 97 Matheus Henrique. Attaccanti: 7 Jeremie Boga, 18 Giacomo, 25 Domenico ...

Advertising

AtalantaBCFeed : Atalanta-Sassuolo: intervista a Zampagna su Zapata e Raspadori #ForzaAtalanta #ABC1907 - sportli26181512 : Convocati Sassuolo: due assenti con l'Atalanta: Ecco i convocati del Sassuolo per la sfida con l'Atalanta:...… - sportface2016 : #AtalantaSassuolo, i convocati di #Dionisi - GonzaInterista : RT @Fabio999999: Vidal salta Fiorentina e Atalanta... rientra a Sassuolo e va in Nazionale a giocare 3 partite in 7 giorni... vaia vaia - abdo_massa : RT @GuarroPas: #Inter, risentimento muscolare per #Vidal. Salterà #Fiorentina e #Atalanta, si vedrà di recuperarlo per il #Sassuolo. -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sassuolo Convocati Atalanta: out Hateboer e Muriel, torna De Roon da squalifica Commenta per primo Ecco i convocati dell' Atalanta per la sfida con il Sassuolo: Gasperini deve fare ancora a meno di Muriel e Hateboer , torna da squalifica De Roon . Portieri : Musso, Rossi, Sportiello. Difensori : Demiral, Djimsiti, Gosens,...

Convocati Sassuolo: due assenti con l'Atalanta Commenta per primo Ecco i convocati del Sassuolo per la sfida con l'Atalanta: Dionisi deve fare ancora a meno di Romagna e Obiang . Portieri : Consigli, Pegolo, Satalino. Difensori : Ayhan, Chiriches, Goldaniga, Ferrari, Kyriakopoulos, ...

Atalanta-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Atalanta-Sassuolo, vota la FORMAZIONE DEI TIFOSI Vota la formazione dei tifosi di Atalanta-Sassuolo, scegli il miglior undici da mandare in campo nel primo turnover della stagione Domani sera c’è Atalanta-Sassuolo, partita chiave per i nerazzurri tr ...

Sassuolo, Dionisi: "Atalanta? Come il Torino, ma più forte" SASSUOLO - Ai canali ufficiali neroverdi Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Atalanta: "Con il Torino l'abbiamo messa sulla fisicità, a ...

Commenta per primo Ecco i convocati dell'per la sfida con il: Gasperini deve fare ancora a meno di Muriel e Hateboer , torna da squalifica De Roon . Portieri : Musso, Rossi, Sportiello. Difensori : Demiral, Djimsiti, Gosens,...Commenta per primo Ecco i convocati delper la sfida con l': Dionisi deve fare ancora a meno di Romagna e Obiang . Portieri : Consigli, Pegolo, Satalino. Difensori : Ayhan, Chiriches, Goldaniga, Ferrari, Kyriakopoulos, ...Vota la formazione dei tifosi di Atalanta-Sassuolo, scegli il miglior undici da mandare in campo nel primo turnover della stagione Domani sera c’è Atalanta-Sassuolo, partita chiave per i nerazzurri tr ...SASSUOLO - Ai canali ufficiali neroverdi Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Atalanta: "Con il Torino l'abbiamo messa sulla fisicità, a ...