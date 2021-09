Atalanta | le classifiche dopo Salerno | Palomino cinquina | ancora il migliore Medie stagionali | Freuler al top Tutti i dati

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 20 settembre 2021) Seconda vittoria stagionale per l’. Sofferta, certo. L’importante è che siano arrivati i tre punti, in una trasferta così complicata. Nuova puntata dell’analisi dei numeri dei giocatori nerazzurri. Con una novità. Nella tabella in alto trovate tutte le statistiche della …