Atac: dal 13 settembre +18.5% passeggeri in metro, ricerche anti Covid sugli autobus (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma – Non si sono osservate particolari criticità sulla rete di trasporto gestita da Atac nella prima settimana di ripresa delle scuola. La domanda di trasporto è aumentata, ma rimane ampiamente al di sotto del livello pre-Covid. I limiti di riempimento, secondo i dati raccolti, risultano sostanzialmente rispettati. Questa settimana ha preso il via anche un servizio di indagine anti-Covid a campione sui mezzi gestiti da Atac. Così in un comunicato Atac. Il servizio in metro. Nelle tre linee della metropolitana, la settimana scorsa, si è registrato un ...

