Asia-Usb | casa | venerdì assemblea sotto sede Regione Lazio

(Di lunedì 20 settembre 2021) Roma – “A seguito dell”importante momento vissuto intorno alla soluzione alloggiativa trovata per i nuclei occupanti lo stabile di viale del Caravaggio, avevamo concesso il beneficio del dubbio all’intensa attività svolta da Prefettura, assessorati regionali, comunali e municipali, auspicando un cambio di passo nella gestione della crisi abitativa che attanaglia la città.” “Evidentemente, la priorità era semplicemente restituire alla famiglia Armellini il bene ‘sottratto’ e sbarazzarsi della questione risarcimento visto che, a dispetto degli impegni presi, non abbiamo più avuto notizie dai soggetti istituzionali sopra citati”. Così in un comunicatoUsb, che annuncia ...

mariocipriani1 : @avvLibutti @virginiaraggi @StefanoFassina @SincivecoRoma Giusè, è stata riattaccata ieri sera alle 20, 30 dopo una… - angela_massi : RT @CollotMarta: A #Bologna siamo stati fermati dalle forze dell'ordine mentre facevamo una conferenza stampa con @potere_alpopolo , @ASIA_… - sfd1966 : RT @CollotMarta: A #Bologna siamo stati fermati dalle forze dell'ordine mentre facevamo una conferenza stampa con @potere_alpopolo , @ASIA_… - RTrafficante : RT @CollotMarta: A #Bologna siamo stati fermati dalle forze dell'ordine mentre facevamo una conferenza stampa con @potere_alpopolo , @ASIA_… - arosamor : RT @CollotMarta: A #Bologna siamo stati fermati dalle forze dell'ordine mentre facevamo una conferenza stampa con @potere_alpopolo , @ASIA_… -

Ultime Notizie dalla rete : Asia Usb

RomaDailyNews

... che non avendo un tetto sulla testa e non sapendo più dove altro andare, l'hanno periodicamente rioccupata - ha raccontato Michelangelo Giglio dell'- la proprietà metta in sicurezza quel ...La denuncia in un video pubblicato su Facebook Michelangelo Giglio, attivista dell'di Roma, tra i primi a lanciare l'allarme. 'Ci vivevano dei cittadini italiani e stranieri, che non avendo ...All’alba di oggi picchetto di Asia-Usb, esecuzione posticipata al 20 ottobre: “Da due anni – spiega il sindacato – la famiglia è in attesa di assegnazione di casa popolare, ma Acer con la sua infinita ...In fiamme l'ex fabbrica della Penicillina a Roma nel quartiere di San Basilio. La denuncia dell'Asia Usb di Roma.