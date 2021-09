Ascolti tv | “Da Grande” non decolla | meglio il volley

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 20 settembre 2021) Nulla da fare per il nuovo show della Rai che si ferma solo al 12.67% C’era molta attesa per il nuovo show di Rai Uno condotto da Alessandro Cattelan, “Da” e soprattutto per vedere gli. Nonostante il parterre de rois, che è riuscito a coinvolgere il conduttore, ex Sky, il programma non ha vinto almeno nei dati anche se i commenti in rete sono stati positivi. Alessandro questa è la RaiQuanto tempo che aspettavi ormaiUna giovane promessa per loro sei Ti hanno messo anche il wi-fi…#Dapic.twitter.com/vxLAuVFHIU — Marco Mengoni (@mengonimarco) September 19, 2021 Solo due parole: CHE SPETTACOLO @Elodiedipa! ...