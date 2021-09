Ascolti al top per la MotoGP da Misano, 2 milioni e 122 mila tra Sky Sport e TV8 (Di lunedì 20 settembre 2021) Ascolti al top per la MotoGP su Sky: ieri il GP di Misano, live dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini, ha ottenuto 737 mila spettatori medi, con il 4,8% di share e 1 milione 102 mila spettatori unici, con un picco di quasi 850 mila spettatori medi all’arrivo di Francesco Bagnaia al... Leggi su digital-news (Di lunedì 20 settembre 2021)al top per lasu Sky: ieri il GP di, live dalle 14 su Skye SkyUno con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini, ha ottenuto 737spettatori medi, con il 4,8% di share e 1 milione 102spettatori unici, con un picco di quasi 850spettatori medi all’arrivo di Francesco Bagnaia al...

Advertising

Antoman56920192 : @EnricoPapi2 Grazie ai Prelemi ascolti top ?? - digitalsat_it : Ascolti al top per la #MotoGP da #MisanoGP , 2 milioni e 122 mila tra @SkySport e @TV8it… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: GP San Marino, ascolti al top per la MotoGP su Sky #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #SanMarinoGP - SkySportMotoGP : GP San Marino, ascolti al top per la MotoGP su Sky #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #SanMarinoGP - sportli26181512 : GP San Marino, ascolti al top per la MotoGP su Sky: Ieri 2 milioni 122 mila spettatori medi e il 13,8% di share su… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti top MotoGP al top: il GP di Misano con la vittoria di Bagnaia è un successo Con la vittoria di Pecco Bagnaia gli ascolti volano al top per la MotoGP su Sky. Ieri il GP di Misano , live dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ha ottenuto 737 mila spettatori medi, con il 4,8% di share e 1 milione 102 mila ...

Sky, ascolti per MotoGP a Misano. Picco di quasi 850mila spettatori medi Ascolti al top per la MotoGP su Sky : ieri il GP di Misano , live dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno , ha ottenuto 737 mila spettatori medi, con il 4,8% di share e 1 milione ...

GP San Marino, ascolti al top per la MotoGP su Sky Sky Sport La MotoGP fa il botto: il GP di Misano con la vittoria di Bagnaia è un successo su Sky e Tv8 Ascolti record per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: è stato visto su Sky Sport da 737mila spettatori medi, mentre su Tv8 per la gara live in chiaro la media è salita a 1 milione ...

MotoGP, Misano è un successo in tv: la vittoria di Bagnaia fa il boom di spettatori Numeri al top per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: è stato visto su Sky Sport da 737mila spettatori medi, mentre su Tv8 per la gara live in chiaro la media è salita a 1 milione ...

Con la vittoria di Pecco Bagnaia glivolano alper la MotoGP su Sky. Ieri il GP di Misano , live dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ha ottenuto 737 mila spettatori medi, con il 4,8% di share e 1 milione 102 mila ...alper la MotoGP su Sky : ieri il GP di Misano , live dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno , ha ottenuto 737 mila spettatori medi, con il 4,8% di share e 1 milione ...Ascolti record per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: è stato visto su Sky Sport da 737mila spettatori medi, mentre su Tv8 per la gara live in chiaro la media è salita a 1 milione ...Numeri al top per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: è stato visto su Sky Sport da 737mila spettatori medi, mentre su Tv8 per la gara live in chiaro la media è salita a 1 milione ...