Arriva la serie sui Ferragnez su Prime Video

Si vociferava ormai da tempo, ma oggi abbiamo ricevuto la conferma: Prime Video ospiterà sulla sua piattaforma una serie su Chiara Ferragni e Fedez. La serie andrà in onda a dicembre e sarà un altro progetto firmato Amazon. La coppia non è nuova infatti a queste collaborazioni: l'imprenditrice digitale aveva già prodotto il suo documentario Chiara Ferragni Unposted sul servizio di streaming, mentre Fedez aveva partecipato a Celebrity Hunted, per poi condurre LOL – Chi ride è fuori. Ecco il teaser di The Ferragnez: La serie View this post on Instagram ...

