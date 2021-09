Arrampicata sportiva: secondo posto per Laura Rogora nelle qualifiche del Lead (Di lunedì 20 settembre 2021) secondo posto per Laura Rogora nelle qualificazioni del Lead ai Mondiali di Arrampicata sportiva. Sulle pareti di Mosca (Russia) segnaliamo un’ottima prova dell’azzurra che domani si prepara per dare battaglia per un posto sul podio. Primo posto nella qualificazione al femminile per la coreana Chaehyun Seo (1.73). secondo posto piazza per la nostra connazionale che ha chiuso con il risultato di 2.45, il medesimo dell’americana Natalia Grossman. Quarto posto per la slovena Lucka Rakovec (4.8) davanti alla statunitense Brooke Raboutou (5.48). Da evidenziare il diciassettesimo posto per Camilla Moroni (19.75). Tra gli uomini è il Giappone che chiude al ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021)perqualificazioni delai Mondiali di. Sulle pareti di Mosca (Russia) segnaliamo un’ottima prova dell’azzurra che domani si prepara per dare battaglia per unsul podio. Primonella qualificazione al femminile per la coreana Chaehyun Seo (1.73).piazza per la nostra connazionale che ha chiuso con il risultato di 2.45, il medesimo dell’americana Natalia Grossman. Quartoper la slovena Lucka Rakovec (4.8) davanti alla statunitense Brooke Raboutou (5.48). Da evidenziare il diciassettesimoper Camilla Moroni (19.75). Tra gli uomini è il Giappone che chiude al ...

Ultime Notizie dalla rete : Arrampicata sportiva "Congratulazioni a Nadia Bredice: lo sport come occasione di riscatto" La medaglia di bronzo conquistata da Nadia in un campionato mondiale porta alla luce due aspetti: il primo che anche discipline meno note, in questo caso il paraclimbing, l'arrampicata sportiva, ...

Trionfo aretino nel paraclimb, plauso di Scapecchi La medaglia di bronzo conquistata da Nadia in un campionato mondiale porta alla luce due aspetti: il primo che anche discipline meno note, in questo caso il paraclimbing, l'arrampicata sportiva, ...

Arrampicata sportiva, Mondiali 2021: Camilla Moroni è argento nel boulder femminile! OA Sport Arrampicata sportiva: secondo posto per Laura Rogora nelle qualifiche del Lead Secondo posto per Laura Rogora nelle qualificazioni del lead ai Mondiali di arrampicata sportiva. Sulle pareti di Mosca (Russia) segnaliamo un'ottima prova dell'azzurra che domani si prepara per dare ...

La genovese Camilla Moroni vicecampionessa mondiale La Liguria sale sul podio femminile del Campionato mondiale di arrampicata sportiva, con l’argento della genovese Camilla Moroni: è la prima medaglia italiana nella specialità. Il bouldering consiste ...

